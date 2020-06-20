Kayseri
Süper Lig'in 28. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.
10. dakikada sağ kanattan başlayan Hes Kablo Kayserispor atağında, ceza yayı dışında rakibinden sıyrılan Hasan Hüseyin Acar'ın ortasına iyi yükselen Mesanovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
14. dakikada Yasir Subaşı'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Mesanovic'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'ten döndü. Gençlerbirliği savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
16. dakikada sağ kanattan gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, Mensah'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topa altıpas önünde Mesanovic ayak koydu. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.
36. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Sol taraftan Yasir Subaşı'nın ceza sahasına yerden ortasında Pedro Henrique topla buluştu. Bu futbolcunun topu kontrol ettikten sonra sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak sağ köşeden filelerle buluştu: 1-0
43. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında, ceza yayının önünde topla buluşan Sio'nun sert vuruşunda, kaleci Lung güçlükle meşin yuvarlağı kurtardı.
Maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
59. dakikada Gençlerbirliği atağında Berat Ayberk Özdemir, kaleye uzak mesafede buluştuğu meşin yuvarlağa sert vurdu. Top üstten auta gitti.
65. dakikada Gençlerbirliği'nin kullandığı kornerde seken topa arka direkte Stancu kafayla vurdu. Kayserispor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
72. dakikada Djedje'nin pasında Hasan Hüseyin Acar'ın topa sert vuruşunda, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.
82. dakikada Gençlerbirliği'nde Berat Ayberk Özdemir, sol çaprazda buluştuğu topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
89. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan topla hareketlenen Enver Cenk Şahin ceza sahasına girdi ve son çizgiye indi. Enver Cenk Şahin'in kale önüne çevirdiği topa Kravets ayak koydu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0
Maç, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Prosinecki: Uzun bir aradan sonra ligin sonuncusu değiliz
Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, "Uzun bir aradan sonra ligin sonuncusu değiliz. Oyuncularım inanılmaz bir gayret sarf etti. Çoğu hafta iyi maç oynuyoruz. Geçen hafta şanssız bir şekilde kaybettik. Havlu atmadık." dedi.
Prosinecki, önlerindeki maçlara da aynı gayretle çalışıp, düşme hattından kurtulmak istediklerini vurguladı.
Hamzaoğlu: İhtiyacımız olan puanları toplamaya çalışacağız
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, umutlu geldikleri Kayseri'de istedikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi.
Kayserispor'u tebrik eden Hamzaoğlu, "Yediğimiz gol, ilk yarıdaki planımızı bozdu. İkinci yarıda daha çok rakip sahada oynadık ama sonuçlandıramadık. İkinci golle beraber mağlup olduk. Kalan maçlarda ihtiyacımız olan puanları toplamaya çalışacağız." diye konuştu.
Hamzaoğlu, 5 oyuncu değişikliği kuralının önemli ve güzel bir karar olduğunu da savunarak, "Oyuncuların sağlığını koruyoruz ve kadromuzdaki diğer oyuncular kendilerini gösterebiliyor. Genç oyuncular da bundan faydalanabilir. Çok doğru ve isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci bittikten sonra da futbol ve futbolcunun gelişimi için bu kuralın devam etmesi lazım." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.