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Dünyadan Spor

Andy Murray ile Venus Williams, Wimbledon'a özel davetiyeyle katılacak

Doğa Kırmızıoğlu   | 16.06.2021
Andy Murray ile Venus Williams, Wimbledon'a özel davetiyeyle katılacak

Ankara

Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Büyük Britanyalı Andy Murray ile ABD'li Venus Williams, özel davetiyeyle (wild card) korta çıkacak.

Organizasyondan yapılan açıklamada, 28 Haziran'da başlayacak şampiyonaya özel davetiye ile katılacak tenisçilerin önemli bir kısmının belirlendiği ifade edildi.

Tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz, Büyük Britanyalı tenisçiler Liam Broady, Jay Clarke, Jack Draper ve Andy Murray, tek kadınlarda ise Büyük Britanyalı Katie Boulter, Jodie Burrage, Harriet Dart, Francesca Jones ve Samantha Murray Sharan ile ABD'li Venus Williams'ın, turnuvada özel davetiyeyle mücadele edecekleri aktarıldı.

Daha sonra açıklanacak tek erkeklerde üç, tek kadınlarda ise iki tenisçi daha bu yolla turnuvaya dahil olacak.

Kariyerinde tek erkeklerde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Andy Murray, bunların ikisini Wimbledon'da 2013 ve 2016 yıllarında elde etmişti. Yarın 41 yaşına basacak Venus Williams ise Wimbledon'da tek kadınlarda 5 kez (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) kupaya uzanmıştı.


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