Dolar
13.40
Euro
15.23
Altın
1,826.90
ETH/USDT
3,821.10
BTC/USDT
47,172.00
BIST 100
1,911.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Altuğ Çelikbilek, Melbourne elemelerinde final turuna yükseldi

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, ATP Melbourne Summer Set elemelerinde Slovak Norbert Gombos yenerek final turuna kaldı.

Halil İbrahim Avşar   | 03.01.2022
Altuğ Çelikbilek, Melbourne elemelerinde final turuna yükseldi

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, tek erkekler dünya 118 numarası Norbert Gombos'u 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Milli tenisçi, böylece ATP 250 turnuvasının elemelerinde final turuna yükseldi. Altuğ Çelikbilek, eleme final turunda yarın TSİ 03.00'te Litvanyalı Ricardas Berankis ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TURKOVAC, Omicron'a karşı da koruyuculuk sağlıyor
Ali Koç'un Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kovid-19'a yakalandı
Türkiye'de 33 bin 520 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 825 bin 819'a çıktı

Benzer haberler

Altuğ Çelikbilek, Melbourne elemelerinde final turuna yükseldi

Altuğ Çelikbilek, Melbourne elemelerinde final turuna yükseldi

Teniste 2021 yılında 263 uluslararası madalya kazanıldı