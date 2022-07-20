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Dünyadan Spor

Almanya'da Michael Schumacher'e en yüksek devlet ödülü verildi

Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher'e Kuzey Ren Vestfalya'nın en yüksek devlet ödülü verildi.

Cüneyt Karadağ   | 20.07.2022
Almanya'da Michael Schumacher'e en yüksek devlet ödülü verildi Fotoğraf: Kadir İlboğa/AA

Berlin

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, Köln'de düzenlenen törende ödülü hastalığı nedeniyle şahsen katılamayan Schumacher'in eşi Corinna ve kızı Gina'ya takdim etti.

Başbakan Wüst, yaptığı konuşmada, "Umarım, hepimiz büyük savaşçı Michael Schumacher'in mücadeleye devam etmesini, asla pes etmemesini, çıktığı zorlu yolda ilerleme kaydetmesini umuyoruz" dedi.

Eski Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt ise "Elbette hepimiz ödülünü şahsen kabul etmesini isterdik. Onu özlüyoruz" dedi.

Törende Corinna Schumacher'in duygulandığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Formula 1'de 7 kez şampiyon olan Schumacher, 29 Aralık 2013'te Fransa Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönmüştü.

Vücudunun büyük bölümü felç kalan Schumacher'in rehabilitasyon süreci, 2014'ün Eylül ayından itibaren İsviçre'deki evinde devam ediyor.


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