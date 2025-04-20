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Alman teknik direktör Werner Lorant vefat etti

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant, 76 yaşında hayatını kaybetti. Lorant, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği tarihi maçta sarı-lacivertli ekibin teknik direktörüydü.

Emre Aşıkçı, Mücahit Hüseyin Eroğul  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
Alman teknik direktör Werner Lorant vefat etti

İstanbul

Sarı-lacıvertli kulübün X hesabından yapılan açıklamada,"Eski teknik direktörlerimizden Werner Lorant’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Lorant ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz," denildi.

Alman teknik adam, Fenerbahçe'nin 2002 yılında Galatasaray'a karşı elde ettiği 6-0'lık galibiyette sarı-lacivertli takımın başında sahaya çıkmıştı.​​​​​​​

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1992 ile 2001 yılları arasında 1860 Münih'i çalıştıran Lorant, Türkiye'de 2002'de Fenerbahçe'yi, daha sonraki yıllarda ise Sivasspor, Kayseri Erciyesspor, Kasımpaşa'da görev yapmıştı.

Lorant, son olarak 2019'da Avusturya ekibi FC Hallein'da görev yapmıştı.

Fenerbahçe, Werner Lorant için başsağlığı mesajı yayımladı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Lorant'ın kariyerine yer verilerek, "Eski teknik direktörlerimizden Werner Lorant’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 2002 yılında Futbol Takımımızın başında bulunan Alman teknik adam, 30 yılı aşkın antrenörlük kariyerinde çok sayıda takım çalıştırdı. Oyunculuk kariyerinde ise Eintracht Frankfurt ve Rot-Weiss Essen ağırlıklı olmak üzere Borussia Dortmund, FC Saarbrücken, Hannover 96, Schalke 04 formalarını giyen Lorant, Bundesliga’da 325 maça çıktı. Frankfurt formasıyla UEFA Kupası zaferi yaşayan Werner Lorant’ın kariyerinde Almanya Kupası Şampiyonluğu da bulunuyor. Lorant ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.


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