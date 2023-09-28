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ABD Açık Kupası'nı Inter Miami'yi 2-1 yenen Houston Dynamo kazandı

Futbolda ABD Açık Kupası finalinde Inter Miami'yi 2-1 yenen Houston Dynamo, şampiyon oldu.

Yunus Kaymaz  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
ABD Açık Kupası'nı Inter Miami'yi 2-1 yenen Houston Dynamo kazandı Fotoğraf: Arturo Jimenez/AA

İstanbul

Florida eyaletindeki DRV PNK Stadı'nda oynanan mücadelede rakibini 24. dakikada Griffin Dorsey ve 33. dakikada Amine Bassi'nin golleriyle 2-1 yenen Houston Dynamo, son 5 yılda ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Inter Miami'nin tek golünü 90+2. dakikada Josef Martinez atarken, Arjantinli yıldız Lionel Messi sakatlığı nedeniyle final mücadelesini tribünden takip etti.

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) normal sezon 21 Ekim'de sona erecek ve play-off maçları 25 Ekim-9 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Paris St-Germain'le sözleşmesinin sona ermesinin ardından temmuz ayında Inter Miami'ye transfer olan Messi, şu ana kadar 11 gol attı.

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