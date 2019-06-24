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2026 Kış Olimpiyatları İtalya'da

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2026 Kış Olimpiyatları'nın İtalya'nın Milano-Cortina adaylığına verildiğini açıkladı.

Şenhan Bolelli   | 24.06.2019
2026 Kış Olimpiyatları İtalya'da

Madrid

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2026 Kış Olimpiyatları'nın İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde yapılacağını açıkladı.

Merkezi İsviçre'nin Lozan kentinde olan IOC, 2026 Kış Olimpiyatları'nın organize edileceği yeri İtalya olarak seçti.

IOC'da yapılan oylamada, 2026 Kış Olimpiyatları'nı organize etme yarışı veren adaylardan Milano-Cortina (İtalya) 47, Stockholm-Are (İsveç) ise 34 oy aldı.

İtalya tarihinde üçüncü kez Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma fırsatı yakalarken, öncesinde 1956 Cortina ve 2006 Torino Olimpiyatları'nı gerçekleştirmişti.

Öte yandan IOC'da bu sabah yapılan Milano-Cortina adaylığı tanıtımına katılan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Kış olimpiyatlarını organize etmek tüm ülkenin rüyası." şeklinde konuştu.

Conte, sonuçların açıklanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada da "Bu büyük sonuçtan dolayı gururluyuz. İtalya kazandı. Unutulmayacak bir sportif etkinlik sunmak için tüm ülke birlik ve beraberlik içinde çalıştı." ifadelerini kullandı.


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