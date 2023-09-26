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2024 UEFA Süper Kupa maçı Varşova'da yapılacak

2024 UEFA Süper Kupa maçına, Polonya'nın başkenti Varşova ev sahipliği yapacak.

Fatih Erel  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
2024 UEFA Süper Kupa maçı Varşova'da yapılacak

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde gerçekleştirilen UEFA İcra Komitesi toplantısında alınan kararla, 14 Ağustos'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçının ev sahibi olarak Varşova Ulusal Stadyumu belirlendi.

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