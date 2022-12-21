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2024 Fransa Bisiklet Turu'nun startı İtalya'da verilecek

Yol bisikletinin en önemli yarışı Fransa Turu, tarihinde ilk kez 2024'te İtalya'da başlayacak.

Hüseyin Burak Demirer   | 21.12.2022
2024 Fransa Bisiklet Turu'nun startı İtalya'da verilecek

Ankara

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 1903'ten bu yana koşulan yarışın startı, Floransa kentinde verilecek. İlk etabın yanı sıra 2 ve 3. etaplar da İtalya'da düzenlenecek.

Floransa'dan sonra sırasıyla Rimini, Cesenatico, Bologna, Piacenza'dan geçecek sporcular, bitiş çizgisi Torino şehrinde bulunan 3. etap sonunda İtalya topraklarını terk edecek.

Daha önce de 2024 Fransa Bisiklet Turu'nun, tarihinde ilk defa başkent Paris yerine Nice şehrinde sona ereceği duyurulmuştu.

29 Haziran-21 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılması planlanan Fransa Turu'nun bitiminden 5 gün sonra 2024 Paris Olimpiyatları başlayacağı için bu karar alınmıştı.

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