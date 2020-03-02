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2022 UEFA Avrupa Ligi finali Budapeşte'de yapılacak

2022 UEFA Avrupa Ligi finalinin yanı sıra 2022 ve 2023 UEFA Süper Kupa'nın oynanacağı statlar belli oldu.

Hüseyin Burak Demirer   | 02.03.2020
2022 UEFA Avrupa Ligi finali Budapeşte'de yapılacak

Ankara

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan icra kurulu, 2022 Avrupa Ligi finalinin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da düzenlenmesine karar verdi.

Ayrıca 2022 Süper Kupa'nın, Finlandiya'nın başkentindeki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda, 2023 Süper Kupa'nın ise Rusya'nın Kazan kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacağı belirtildi.

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