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Dünya

Zürih Üniversitesinde Filistin'e destek eylemi yeniden başladı

Cenevre Üniversitesi ve Cenevre Peyzaj, Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulundaki eylemler, polisin müdahalesinin ardından son buldu.

Muhammet İkbal Arslan  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Zürih Üniversitesinde Filistin'e destek eylemi yeniden başladı

Geneve

İsviçre'nin Zürih Üniversitesinde 7 Mayıs'ta başlayan ve polisin müdahalesinin ardından sona eren Filistin'e destek eylemi yeniden başladı.

"Filistin İçin Öğrenciler" grubu, yayımladıkları basın açıklamasında, üniversitede "yerleşme" eylemine başladıklarını bildirdi.

Açıklamada, "Filistin ile uluslararası barışçıl dayanışma hareketine katılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Eylemciler kampüste protesto düzenlerken, daha sonra rektörlüğün talebi üzerine polis üniversiteye geldi.

Yapılan görüşmelerin ardından yerel saatle 17.00'de kampüsü boşaltan yaklaşık 50 eylemci, gösterilerine okulun bahçesinde devam ediyor.

Eylemlerine bahçede devam etmesi beklenen öğrenciler, Zürih Üniversitesinden insan hakları ihlalleri konusunda net tutum, Gazze'deki saldırılara katılan İsrail kurum ve şirketlerine yönelik akademik boykot ile İsrail kurumlarıyla işbirliğinde şeffaflık talep ediyor.

Öte yandan, bugün Cenevre Üniversitesi ve Cenevre Peyzaj, Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulundaki Filistin'e destek gösterileri polisin müdahalesinin ardından sona erdi.

Lozan, Basel, Bern, Fribourg ve Neuchatel üniversitelerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve ABD ile Avrupa'daki çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek olmak amacıyla başlayan eylemler devam ediyor.

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