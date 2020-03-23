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Dünya, Koronavirüs

Zimbabve'de Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 23.03.2020
Zimbabve'de Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti

Abuja

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ulusal basında çıkan haberlerde, ABD'den gelen iş adamı James Makamba'nın 30 yaşındaki oğlu Zororo Makamba'nın virüsten hayatını kaybettiğini belirtildi.

Zororo Makamba'da cumartesi Kovid-19 tespit edilmişti.

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