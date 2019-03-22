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Dünya

Zimbabve'de hortum nedeniyle 145 kişinin daha cesedine ulaşıldı

Zimbabve'de etkili olan kuvvetli yağış ve tropikal hortum nedeniyle 145 kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Adam Abu Bashal   | 22.03.2019
Zimbabve'de hortum nedeniyle 145 kişinin daha cesedine ulaşıldı

Abuja

Zimbabve ordu sözcüsü Exavier Chibasa, yaptığı açıklamada, Chimanimani bölgesinde etkili olan kuvvetli yağış ve tropikal hortum nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Chibasa, 145 kişinin daha cesedine ulaştıklarını ve yüzlerce kişinin de yaralı olduğunu kaydetti.

Ülkede geçen hafta meydana gelen kuvvetli yağış ve tropikal hortumda 1 milyondan fazla kişi etkilenmişti.

En son yapılan açıklamaya göre, kuvvetli yağış ve tropikal hortum nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65 olarak açıklanmıştı.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, dün afette yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dilerek, 2 gün ulusal yas ilan etmişti.

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