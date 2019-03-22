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Dünya

Hindistan Başbakanından Pakistan Günü kutlaması

Pakistan Başbakanı Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 23 Mart Pakistan Günü dolayısıyla gönderdiği kutlama mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Behlül Çetinkaya   | 22.03.2019
Hindistan Başbakanından Pakistan Günü kutlaması

İslamabad

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den 23 Mart Pakistan Günü nedeniyle kutlama mesajı aldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından Modi'nin mesajını paylaşan Han, "Başbakan Modi'den şu mesajı aldım: Pakistan Milli Günü'nde Pakistan halkına selamlar, en iyi dileklerimi sunarım. Alt kıta halkları için demokratik, barışçıl, ilerici ve müreffeh bir bölgede, terör ve şiddetten arınmış bir ortamda birlikte çalışmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Modi'ye cevap veren Han, "Başbakan Modi'ye halkımıza gönderdiği mesajı için teşekkür ederim. Hindistan ile Keşmir sorunu başta olmak üzere tüm meselelerimizi ele almanın, insanlarımızın barış ve refahını hedef alan kapsamlı bir diyaloğa başlamanın tam zamanı olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Modi'nin Pakistan Günü kutlaması iki ülke arasında son dönemde liderler düzeyinde yaşanan ilk olumlu temas oldu.

İki ülke şubat ayında yükselen tansiyon neticesinde savaşın eşiğine gelmişti. 14 Şubat'ta Hindistan kontrolündeki Keşmir'in Pulwama kentinde yaşanan bombalı saldırıda 44 Hint güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırganların arkasında Pakistan'ın olduğunu iddia eden Hindistan, 26 Şubat'ta terör kampı olduğunu iddia ettiği Pakistan topraklarındaki noktaları savaş uçaklarıyla vurmuştu.

Bir gün sonra ise Pakistan uçakları Hindistan'daki 6 noktayı vurmuş, karşılık vermek isteyen iki Hint uçağını ise düşürmüştü.

Düşen uçaklardan birinin pilotunu da ele geçiren Pakistan 2 gün sonra barışçıl niyetinin göstergesi olarak pilotu Hindistan'a iade etmişti.

Pulwama saldırısının yaşandığı günden bu yana Hindistan'a saldırıyı birlikte soruşturma ve diyalog çağrısında bulunan Pakistan, bu dönemde Hindistan'dan olumlu yanıt alamadıkları gerekçesiyle uluslararası camiadan arabuluculuk talep etmişti.

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