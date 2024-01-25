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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy'den, Ukraynalı esirlerin bulunduğu Rus uçağının düşmesiyle ilgili uluslararası soruşturma çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Belgorod bölgesinde "İl-76" tipi askeri nakliye uçağının düşmesine ilişkin uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Ramin Abdullayev  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Zelenskiy'den, Ukraynalı esirlerin bulunduğu Rus uçağının düşmesiyle ilgili uluslararası soruşturma çağrısı

Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Belgorod bölgesinde düşen uçakla ilgili Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ve istihbarat yetkilileri ile görüştüğünü belirterek, "Uçağın düşmesi ve esirlerin değişimi konusunu ele aldık. Ruslar apaçık Ukraynalı esirlerin hayatı ve akrabalarının duygularıyla oynuyor. Ukrayna kamuoyuna baskı yapmak istiyorlar." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Şu an asıl önemli olan gerçekler. Dışişleri Bakanlığına uluslararası kamuoyunu uçak kazasına ilişkin bulgularımız konusunda bilgilendirme talimatı verdim. Ukrayna olarak uluslararası soruşturma için ısrarcıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Belgorod bölgesinde düşen İl-76 tipi uçakta, çatışmalarda esir alınmış 65 Ukraynalı asker, 6 kişilik mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğunu duyurmuştu.

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