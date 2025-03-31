Dolar
37.94
Euro
40.91
Altın
3,120.32
ETH/USDT
1,835.60
BTC/USDT
83,267.00
BIST 100
9,659.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Haliç Köprüsü’nden yayındayız.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: "Ukrayna, kendi halkının yaşamı için mücadele veriyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın kendi halkının yaşamını ve güvenliğini savunmak için mücadele verdiğini söyledi.

Davit Kachkachishvili  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
Zelenskiy: "Ukrayna, kendi halkının yaşamı için mücadele veriyor"

Kiev

Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Zelenskiy, Kiev bölgesindeki Buça kentinin Rus ordusundan geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya, Rus işgalinin ne olduğunu gördü. Sokaklarda öldürülen insanlar, işkence gören insanlar. Sıradan evlerin avlularında bulunan mezarlar. Ukrayna, kendi halkının yaşamı için mücadele veriyor."

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da Zelenskiy'nin, eşi ve hükümet yetkilileri ile Buça'daki "Buça Kurbanları" anıtını ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, törene, Belçika, İngiltere, Danimarka, Estonya, İzlanda, İspanya, Litvanya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya, Hırvatistan, Çekya ve İsveç parlamentolarının başkanları, yardımcıları ve milletvekillilerinin de katıldığı ifade edildi.

Buça'nın 33 gün boyunca Rus ordusunun kontrolünde kaldığı aktarılan açıklamada, "Rus saldırganlığı bu sürede 12'si çocuk 561 sivilin hayatına mal oldu." değerlendirmesi yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AJet'ten birinci yıl dönümünde yüzde 20 indirimli bilet kampanyası
Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda evlatlarına kavuşmak için nöbette
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Sayın Cumhurbaşkanımız Filistin özgür olana kadar Filistin'in yanında olacaktır
İstanbul'da bayram tatilinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Malatya'da sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Zelenskiy: "Ukrayna, kendi halkının yaşamı için mücadele veriyor"

Zelenskiy: "Ukrayna, kendi halkının yaşamı için mücadele veriyor"

Rusya: ABD ile ikili ilişkilerin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmaları sürdürüyoruz

Trump, Zelenskiy'nin nadir toprak elementleri anlaşmasından geri adım atmaya çalıştığını savundu

Zelenskiy, Türkçe, Arapça ve İngilizce Ramazan Bayramı mesajı paylaştı

Zelenskiy, Türkçe, Arapça ve İngilizce Ramazan Bayramı mesajı paylaştı
Trump, Rusya ve İran'ı ek tarife uygulamakla tehdit etti

Trump, Rusya ve İran'ı ek tarife uygulamakla tehdit etti
Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürdüğünü belirtti

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürdüğünü belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet