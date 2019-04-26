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Dünya

Zelenskiy, tatil için Bodrum'u tercih etti

Ukrayna Devlet Başkanlığı seçiminden galip çıkan Vladimir Zelenskiy, tatil için Türkiye'ye geldi.

Ali Ballı   | 26.04.2019
Zelenskiy, tatil için Bodrum'u tercih etti

Muğla

Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, seçim zaferinin ardından tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Zelenskiy, Güvercinlik Mahallesi'ndeki beş yıldızlı bir otele yerleşerek tatiline başladı.

Zelenskiy'nin konakladığı otelin dışında sağlık ekibi ile bir koruma aracının beklediği görüldü.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şeffaf olma konusunda anlaştık. İşte böyle. Türkiye'ye uçuyoruz. Çocukları yıllık eğlence festivaline götürüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Son dört aydır ilk defa bir hafta sonu tatili yapacağını belirten Zelenskiy, Ukrayna'ya iki gün sonra döneceğini bildirmişti.

Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 73,22 ile seçimin galibi olmuş, rakibi ve mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko yüzde 24,45'te kalmıştı.


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