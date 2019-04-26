'12. Uluslararası Öğrenci Buluşması' Saraybosna'da yapıldı
UDEF tarafından "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla 51 ülke ve 91 şehirde gerçekleştirilen uluslararası öğrenci buluşması Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da yapıldı.
Saraybosna
Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla düzenlenen "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" Bosna Hersek'te gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ve 51 ülke, 91 şehirde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, yabancı öğrenciler Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde (IUS) buluştu.
Etkinlikte konuşan UDEF Öğrenci Birlikleri Koordinatörü Tolga Demiryol, Türkiye'de 203 ülkeden 150 bin yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü aktararak, "UDEF, 15 yıldır yabancı öğrencilerle olan çalışmalarını yürütmektedir. Dünyaya barış ve kardeşliğin hakim olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Organizasyonun final programının 4 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını anımsatan Demiryol, Bosna Hersek etabının gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm Türk kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.
IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım da uluslararası öğrenci buluşmasına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Daha çok yabancı öğrenci görmek, üniversitemizin kültürel zenginlikler kazanmasını istiyoruz." dedi.
Kurdukları stantta ülkesinin kültürünü ve bilinmeyen yönlerini tanıtan Ganalı öğrenci Adam Mubarak ise "Altı yıldır Bosna Hersek'te yaşıyorum. Burası çok güzel bir ülke. Yazları Afrika'ya benziyor, ama kışları Avrupa. Burada kimse diğerini farklı görmüyor." diye konuştu.
Etkinlik kapsamında, IUS'ta eğitim alan yabancı öğrenciler ülkelerinin kültür ve geleneklerini tanıtan stantlar açtı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.