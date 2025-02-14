Dolar
36.22
Euro
38.02
Altın
2,880.60
ETH/USDT
2,742.40
BTC/USDT
98,012.00
BIST 100
9,877.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, savaşı sona erdirme planı oluşturulduktan sonra Putin ile görüşeceğini belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme amacıyla ABD ve Avrupa ile ortak bir plan oluşturulduktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceğini açıkladı.

Davit Kachkachishvili  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Zelenskiy, savaşı sona erdirme planı oluşturulduktan sonra Putin ile görüşeceğini belirtti

Kiev

Zelenskiy, katıldığı 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında düzenlenen güvenlik konulu panelde yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde olası müzakereler hakkında konuştu.

Müzakereler konusunda Putin'e güvenmediğini kaydeden Zelenskiy, bu tür görüşmelerin olması durumunda Ukrayna'nın Batılı müttefikler ile ortak bir çözüm üretmesi gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, Rusya ile daha önce de esir takası konusunda görüştüklerini ancak Rusya'nın sözünden caydığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştüğünü hatırlatan Zelenskiy, Trump'ın kendisiyle "istediği zaman arayabilmesi için" cep telefonu numarasını paylaştığını aktardı.

Savaşın bitmesi için öncelikle ABD ve Avrupa ile ortak bir çözüm planı üzerinde çalışmaları gerektiğine dikkatini çeken Zelenskiy, ancak bundan sonra Putin ile masaya oturacağını kaydetti.

Rusya tarafından sadece Putin ile görüşeceğini ifade eden Zelenskiy, "Sonra Putin'le oturup savaşı durduracağız. Ben ancak bu şartla görüşmeye hazırım, başka hiçbir uzlaşma şartıyla görüşmeye hazır değilim." dedi.

Zelenskiy, savaşı bitirme sürecinde arabuluculuktan çok ABD'nin Ukrayna'nın yanında yer almasına ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Henüz bir barış planı üzerinde konuşmadıkları için bu planın Münih'te imzalanmayacağını kaydeden Zelenskiy, önce konuyla ilgili Trump'la çalışmaları gerektiğini belirtti.

Ukrayna'daki maden zenginlikleri hakkında işbirliği yapmak amacıyla ABD ile başlatılan görüşmelere değinen Zelenskiy, hedeflerinin, söz konusu maden kaynaklarını Rusya ve onunla işbirliği yapanlardan korumak olduğunu kaydetti.

Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'ne insansız hava aracının (İHA) isabet etmesini değerlendiren Zelenskiy, Rusya'nın santrale saldırı düzenlediğini ve bu saldırıyla MSC 2025'e bir mesaj iletmek istediğini savundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun'dan BM'de "Türkiye" hassasiyeti gösteren Özboyacı'ya teşekkür
İslahiye'de deprem konutları tamamlandı
Bingöl'de otobüs kazasında ölen üniversiteli 4 gencin cenazesi defnedildi
İstanbul'da özel sağlık kuruluşunda "fiyat pazarlığı" yapılmasına savcılıktan soruşturma
Bakan Tunç: Hiçbir makam veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere talimat veremez

Benzer haberler

Zelenskiy, savaşı sona erdirme planı oluşturulduktan sonra Putin ile görüşeceğini belirtti

Zelenskiy, savaşı sona erdirme planı oluşturulduktan sonra Putin ile görüşeceğini belirtti

Fitch: ABD'nin ticaret politikası, Avrupa'nın toparlanma zorluklarını artırıyor

Kızılhaç'a göre savaş nedeniyle yerinden edilen Ukraynalılar, zorluklara rağmen ülkelerine dönüyor

S&P Global: Savunma harcamalarını yüzde 5'e yükseltmek Avrupa ülkelerinin kredi notunu düşürür

S&P Global: Savunma harcamalarını yüzde 5'e yükseltmek Avrupa ülkelerinin kredi notunu düşürür
Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan ABD'ye büyük güç rekabetinden kaçınma mesajı

Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan ABD'ye büyük güç rekabetinden kaçınma mesajı
AB, Ukrayna'ya "adil, kapsamlı ve kalıcı" barış sağlanana dek destek sözünü yineledi

AB, Ukrayna'ya "adil, kapsamlı ve kalıcı" barış sağlanana dek destek sözünü yineledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet