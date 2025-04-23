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Dünya

Zelenskiy, Londra'daki Ukrayna konulu görüşmeleri değerlendirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ukrayna konulu görüşmelere değinerek, "Bu tür ortak çalışmaların kalıcı barışa yol açacağını umuyoruz." açıklamasında bulundu

Davit Kachkachishvili  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Zelenskiy, Londra'daki Ukrayna konulu görüşmeleri değerlendirdi

Kiev

Zelenskiy, Telegram kanalı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Londra'da ABD, İngiltere, Ukrayna, Fransa ve Almanya'dan yetkililerin bir araya geldiğini hatırlattı.

Söz konusu görüşmelerin Ukrayna'da barışı yakınlaştırması için önemli olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Bu tür ortak çalışmaların kalıcı barışa yol açacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

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Zelenskiy, ülkesine sağladığı desteklerden dolayı müttefik ülkelere teşekkür ederek, "Ukrayna, her zaman anayasasına uygun hareket edecek ve ortaklarımızın, özellikle ABD'nin güçlü kararlarına uygun hareket edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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