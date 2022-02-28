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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile telefon görüşmesi yaptı.

Talha Yavuz   | 28.02.2022
Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

Kiev

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, samimi görüşme için Bartholomeos'a teşekkür etti.

Ukraynalıların Bartholomeos'un dualarının manevi desteği ve gücünü hissettiğini aktaran Zelenskiy, "En kısa zamanda barışı ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

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