Dolar
32.60
Euro
34.76
Altın
2,309.30
ETH/USDT
3,187.20
BTC/USDT
66,551.00
BIST 100
9,645.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Zelenskiy, Biden ile Ukrayna'ya sağlanacak ilk savunma paketini görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna için yardım tasarısının onaylanmasından sonra sağlanacak ilk savunma paketini görüştüğünü bildirdi.

Aliia Raimbekova  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Zelenskiy, Biden ile Ukrayna'ya sağlanacak ilk savunma paketini görüştü

Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi'nin Ukrayna için yardım paketini onaylamasının ardından Başkan Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Biden'ın, Senato tarafından onaylanması halinde yasayı derhal imzalayacağı konusunda güvence verdiğini aktaran Zelenskiy, "Joe Biden'a Ukrayna'ya verdiği sarsılmaz desteği ve gerçek küresel liderliği için minnettarım." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Biden'a Rusya'nın binlerce füze, insansız hava aracı ve bomba ile düzenlediği hava saldırıları hakkında bilgi verdiğini belirterek, "Özellikle görüşmemizden birkaç dakika önce Harkiv televizyon kulesine yapılan saldırıdan bahsettim. Bu, Rusya'nın şehri yaşanmaz hale getirmeye yönelik açık niyetidir." değerlendirmesini yaptı.

Görüşmede ABD'nin Ukrayna için yardım yasasının onaylanmasından sonra sağlayacağı ilk savunma paketini ele aldıklarını vurgulayan Zelenskiy, Biden'dan bu paketin hızlı ve güçlü olacağına ve uçaksavar, uzun menzilli ve topçu yeteneklerini güçlendireceğine dair güvence aldığının altını çizdi.

Zelenskiy, görüşmede ikili güvenlik anlaşmasının imzalanması ve yapılacak olan barış zirvesine hazırlık konularını da ele aldıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir merkezli "Mahzen-31" operasyonlarında 8 suç örgütü üyesi yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
TBMM'nin açılışı, kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından biri oldu
Esenyurt'ta kontrolden çıkan kamyon 11 araca çarptıktan sonra iş yerine girdi

Benzer haberler

Zelenskiy, Biden ile Ukrayna'ya sağlanacak ilk savunma paketini görüştü

Zelenskiy, Biden ile Ukrayna'ya sağlanacak ilk savunma paketini görüştü

AB Dışişleri ve Savunma Bakanları, "Ukrayna ve Orta Doğu" gündemiyle toplandı

Küresel askeri harcamalarda 2023'te 2 trilyon 443 milyar dolarla rekor kırıldı

Zelenskiy, Rusya'ya karşı koymak için çeşitli silahlara ihtiyaç duyduklarını belirtti

Zelenskiy, Rusya'ya karşı koymak için çeşitli silahlara ihtiyaç duyduklarını belirtti
NATO ülkeleri Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi sağlama kararı aldı

NATO ülkeleri Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi sağlama kararı aldı
Rusya: Batı, dikkatleri Gazze'deki olaylardan İran tehdidine çekmek istiyor

Rusya: Batı, dikkatleri Gazze'deki olaylardan İran tehdidine çekmek istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet