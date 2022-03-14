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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, 16 Mart'ta ABD Kongresine hitap edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 16 Mart Çarşamba günü ABD Kongre üyelerine hitap edecek.

Dildar Baykan Atalay   | 14.03.2022
Zelenskiy, 16 Mart'ta ABD Kongresine hitap edecek Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Washington

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Kongre üyelerine bir mektup gönderdi.

Mektupta, "Ukrayna Devlet Başkanı, 16 Mart Çarşamba günü sabah 09.00'da Senato ve Temsilciler Meclisi ortak oturumunda Kongre üyelerine hitap edecektir." ifadesine yer verildi.

Mektupta ayrıca, ABD'nin Ukrayna halkına verdiği desteğin süreceği vurgulandı.

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