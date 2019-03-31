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Dünya

Zarif'ten Trump'ın İran politikasına eleştiri

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, "Trump, başarısız İran politikasını başarılı göstermek için her türlü boş bahaneye başvuruyor." dedi.

Tolga Akbaba   | 31.03.2019
Zarif'ten Trump'ın İran politikasına eleştiri

Ankara

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasını "başarısız" olarak nitelendirdi.

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın İran politikasının başarısız olduğunu iddia ederek, "Trump, başarısız İran politikasını başarılı göstermek için her türlü boş bahaneye başvuruyor." ifadesini kullandı.

Trump'ın sıradan İran vatandaşlarına sorun çıkarmaktan mutluluk duyduğunu öne süren Zarif, "Trump da eski ABD başkanlarının öğrendiği gibi İranlıların baskılar karşısında teslim olmayacağını öğrenecek." değerlendirmesinde bulundu.


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