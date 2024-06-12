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Dünya

Yüzlerce fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail polisi koruması altında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Yüzlerce fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kudüs

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde 590 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Yahudilerin, Aksa'ya Megaribe Kapısı'ndan İsrail polisi korumasında gruplar halinde girdiği ifade edildi.

Radikal Yahudiler, dün başlayan bugün son eren Yahudilerin Şavuot Bayramı münasebetiyle Mescid-i Aksa'ya baskınlarda artış çağrılarında bulunmuştu.

Normal günlerde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyenlerin sayısı 100 ile 200 arasında değişirken, Yahudi bayramlarında bu sayı iki katına çıkıyor.

Ürdün'den baskınlara tepki

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskınları kınandı.

Açıklamada, Aksa'ya yönelik bu baskınlar ile ihlallerin İsrail'in uluslararası yasaları ve işgal altındaki Kudüs'teki işgalci güç olarak yükümlülüklerini hiçe sayan sistematik politikasını yansıttığı belirtildi.

İsrail'in ihlallerine ve kışkırtıcı uygulamalarına devam etmesinin ve uluslararası hukuku hiçe saymasının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, Tel Aviv yönetimine ihlallerine son verme çağrısı yapıldı.

Mescid-i Aksa'ya ilişkin statüko

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

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