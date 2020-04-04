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Dünya, Koronavirüs

Yurt dışında 156 Türk vatandaşı Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 156'ya ulaştığını açıkladı

Zuhal Demirci   | 04.04.2020
Yurt dışında 156 Türk vatandaşı Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 156'ya ulaştığını açıkladı

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