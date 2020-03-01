Yunanistan'dan tampon bölgedeki göçmenlere sert müdahale
Yunanistan güvenlik güçleri, sınırında bekleyen düzensiz göçmenlere gaz ve ses bombaları atıp, su sıkarak müdahalede bulundu, plastik mermiyle ateş açtı.
Edirne
Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan sınırına geçişleri sürüyor. Kastanies Sınır Kapısı önüne jiletli telle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, barikatın arkasına da çok sayıda polis yığdı.
Barikat önünde bekleyen düzensiz göçmenlere sık sık tazyikli su sıkan güvenlik güçleri, zaman zaman ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor. Bu müdahaleler sırasında fişek isabet eden bazı göçmenler yaralandı.
Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri, Türk sınır karakolu bahçesine de isabet ediyor.
Yunan güvenlik güçleri düzensiz göçmenlere plastik mermiyle ateş etti
Öte yandan, Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında kalabalık bir grubun sınırı geçmeye çalıştığını gören Yunan güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlere göz yaşartıcı bomba atmanın yanı sıra plastik mermiyle ateş açtı.
Bazı düzensiz göçmenler müdahaleye rağmen yüksek çitlerle çevrili sınırı geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.