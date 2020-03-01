Euro
6.88
Dolar
6.23
BIST 100
105,284.30
Altın
1,577.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'dan tampon bölgedeki göçmenlere sert müdahale

Yunanistan güvenlik güçleri, sınırında bekleyen düzensiz göçmenlere gaz ve ses bombaları atıp, su sıkarak müdahalede bulundu, plastik mermiyle ateş açtı.

Salih Baran,Hakan Mehmet Şahin   | 01.03.2020
Yunanistan'dan tampon bölgedeki göçmenlere sert müdahale Fotoğraf: Salih Baran/AA

Edirne

Yunanistan'dan tampon bölgedeki göçmenlere sert müdahale

Yunanistan güvenlik güçleri, sınırında bekleyen düzensiz göçmenlere gaz ve ses bombalara atıp, su sıkarak müdahalede bulunuyor. ( Hakan Mehmet Şahin - Anadolu Ajansı )

Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan sınırına geçişleri sürüyor. Kastanies Sınır Kapısı önüne jiletli telle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, barikatın arkasına da çok sayıda polis yığdı.

Barikat önünde bekleyen düzensiz göçmenlere sık sık tazyikli su sıkan güvenlik güçleri, zaman zaman ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor. Bu müdahaleler sırasında fişek isabet eden bazı göçmenler yaralandı.

Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri, Türk sınır karakolu bahçesine de isabet ediyor.

Yunan güvenlik güçleri düzensiz göçmenlere plastik mermiyle ateş etti

Öte yandan, Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında kalabalık bir grubun sınırı geçmeye çalıştığını gören Yunan güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlere göz yaşartıcı bomba atmanın yanı sıra plastik mermiyle ateş açtı.

Bazı düzensiz göçmenler müdahaleye rağmen yüksek çitlerle çevrili sınırı geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor
Batılı Müslümanlar yol ayrımında
Hüsnü Mübarek'in siyasi mirası
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577

İçişleri Bakanı Soylu: Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577

Yunanistan'dan tampon bölgedeki göçmenlere sert müdahale

Midilli'de aşırı sağcılar göçmenlerin karaya çıkışını engelleyip gazetecilere saldırdı

Çok sayıda düzensiz göçmen Meriç Nehri üzerinden Yunanistan tarafına geçti

Çok sayıda düzensiz göçmen Meriç Nehri üzerinden Yunanistan tarafına geçti
Düzensiz göçmenler Edirne'ye gitmeye devam ediyor

Düzensiz göçmenler Edirne'ye gitmeye devam ediyor
Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı