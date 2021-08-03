Euro
9.98
Dolar
8.41
BIST 100
1,408.81
Altın
1,811.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'da yeni orman yangınları çıktı

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Aharnes belediyesine bağlı Varipombi bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim birimlerini tehdit etmeye başladı.

Mehmet Hatipoğlu   | 03.08.2021
Yunanistan'da yeni orman yangınları çıktı

Gümülcine

Öğleden sonra çıkan ve kısa sürede çevreye yayılarak üç ayrı noktada yoğunlaşan yangın nedeniyle Varipombi ve Adames yerleşim birimleri tedbir amaçlı boşaltıldı, bölgedeki çocukların bulunduğu bir tatil kampı tahliye edildi.

Yunan İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, söndürme çalışmalarının 3 ayrı noktada yoğunlaştığını, yangına 350 itfaiye personeli, 70 araç, 5 helikopter ve 5 uçakla müdahale edildiğini aktardı.

Yunan basınındaki haberlerde, Avrupa Acil Çağrı Merkezinden (112) bölgedeki vatandaşların telefonlarına, "alevlerin neden olduğu kıvılcımlardan etkilenmemek için evlerinin kapı, pencere ve bacalarını iyice kapatmaları ve bir an önce kuzeye doğru uzaklaşmalarını" yazan mesajlar gönderildiği belirtildi.

Yangın bölgesinde art arda patlamaların meydana geldiği aktarılan haberlerde, yoğun duman sebebiyle Atina-Lamia oto bandının trafiğe kapatıldığı, bölgedeki yüksek enerji hatlarının zarar görmesi sebebiyle de Atina’nın bazı yerlerinde elektrik kesintileri olduğu, trafik ışıklarının yanmaması nedeniyle trafikte kaos yaşandığı ifade edildi.

Aharnes Belediye Başkanı Spiros Vrettos, alevlerin Varipombi yerleşim birimine ulaştığını, bazı evlerin yandığını belirterek, acil yardım çağrısında bulundu.

Öte yandan Eğriboz Yarımadası, Messinia, Lakoniya ve İstanköy Adası'nda da orman yangınları çıktığı bildirildi.

Ekiplerin müdahalesine rağmen rüzgarların etkisiyle yeniden alevlendiği belirtilen yangınları söndürme çalışmalarının karadan ve havadan devam ettiği aktarılırken, Messinia'da alevlerin yerleşim birimlerine yaklaşması üzerine vatandaşların bölgeyi terk etmeye başladığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD, düşük gelirli 100 ülkeye ağustos sonunda Kovid-19 aşısı göndermeye başlayacak
ABD'de son 24 saatte 530 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Sağlık örgütlerinden koronavirüse karşı aşı çağrısı
Dünya genelinde 4 milyar 210 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da yaşayanların tümüne virüs testi yapılacak

Benzer haberler

Yunanistan'da yeni orman yangınları çıktı

Yunanistan'da yeni orman yangınları çıktı

İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

Bodrum'daki orman yangınını söndürmek için herkes seferber oldu

Bodrum'daki orman yangınını söndürmek için herkes seferber oldu
Emniyet Teşkilatından Muğla'daki orman yangını olan ilçelere destek

Emniyet Teşkilatından Muğla'daki orman yangını olan ilçelere destek
Muğla'daki orman yangınlarına müdahaleye Azerbaycan da hava ve kara desteğiyle katkı sağlıyor

Muğla'daki orman yangınlarına müdahaleye Azerbaycan da hava ve kara desteğiyle katkı sağlıyor