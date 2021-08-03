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Dünya

Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

Ramazan Atam   | 03.08.2021
Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Ramazan Atam/AA

Balıkesir

Kırsal Doğancılar Mahallesi ile Gökçedağ Mahallesi arasındaki Bağlararkası mevkisinde, "Alfa Kulesi"nden fark edilen duman üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 3 su tankeriyle müdahale etti. Köylüler de traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangın nedeniyle yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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