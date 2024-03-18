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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Yunanistan'da uçurtmalar "özgür Filistin" için uçuruldu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Filistin'e destek için uçurtmalar gökyüzüyle buluşturuldu.

Derya Gülnaz Özcan  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
Yunanistan'da uçurtmalar "özgür Filistin" için uçuruldu

Atina

Atina'da düzenlenen "Özgür Filistin için bir uçurtma" isimli etkinlikte bir araya gelenler, Filistin halkına destek mesajı vermek üzere uçurtma uçurdu.

Paskalya orucunun başlangıcını temsil eden Temiz Pazartesi (Kathara Deftera) Yortusu kapsamında, Yunanistan'da her yıl geleneksel olarak gökyüzü ile buluşturulan uçurtmalar bu kez Filistin için uçuruldu.

Uçurtması ve balonlarıyla Filistin'e destek vermeye gelenlerden Gazzeli Selma Shawa, AA muhabirine, 20 yılı aşkın süredir Yunanistan'da yaşadığını ancak akrabalarının Gazze'de olduğunu söyledi.

Shawa, "Biz burada, Filistin toplumu olarak, insanlarımıza desteğimizi göstermek adına aktiviteler ve etkinlikler düzenlemeye çalışıyoruz. Zira en azından bu yolla dünyaya hikayemizi anlatmış oluyoruz." diye konuştu.

Filistin renklerinde uçurtma ve balonlarla insanlara Filistin'de yaşananları hatırlatmayı hedeflediklerini belirten Shawa, "İhtiyacı olanlara iftar yemeği de veriyoruz. Her iki tarafın da geleneklerini koruyoruz fakat kalplerimiz tabii ki Filistin'deki bebekler, çocuklar, aileler, Gazze ve tüm Filistin'de çekilen acılarla birlikte." dedi.

Yunanistan'daki Filistin Toplumu Başkanı Muhammed Seyid de "Bugün, Ekim'den beri İsrail saldırılarıyla soykırıma uğrayan Gazze halkına dayanışma göstermek için buradayız. Her gün yüzlerce kişi öldürülüyor ve dünya sadece seyrediyor. Bu yüzden Gazze'deki insanlarımıza desteğimizi ve dayanışmamızı elimizden gelen tüm imkanları kullanarak göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına da işaret eden Seyid, "Burada insanlar çocuklarıyla, yiyecekleri, suları varken, istediklerini yapabilirken, Gazze'de bizim insanlarımızın açlıktan ölmesi çok acı. Bazıları 2-3 aydır ekmeğin tadına bile bakmadı, içme suları bile yok." diye konuştu.

Seyid, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz insanların mutsuz olmasını istemiyoruz. Tüm dünya, tüm çocuklar mutlu olmalı ama bizim çocuklarımızın da barış ve güven içinde yaşaması gerektiğine inanıyoruz."

Temiz Pazartesi Yortusu

Yunanistan'da Paskalya orucunun başlangıcını temsil eden Temiz Pazartesi (Kathara Deftera) Yortusu'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da uçurtmalar gökyüzüne renk kattı.

Karnaval sürecinin sona erdiği ve hayvansal gıdaların tüketilmediği Paskalya orucuna başlanılan Temiz Pazartesi Yortusu'nda, geleneksel olarak hayvansal gıdalardan uzak, kalamar, karides gibi deniz ürünleri ile kuru fasulye, tarama salata, tahin helvası, turşu, zeytin, zeytinyağlı yaprak sarması gibi yiyeceklerin yer aldığı sofralar kuruldu.

Ramazan pidesine benzeyen "lagana" isimli ekmek, bugüne özel olarak sofralardaki yerini aldı.

Yemek için kırları tercih edenler, baharı neşeyle karşıladı.

Gökyüzü rengarenk uçurtmalarla süslendi

Temiz Pazartesi Yortusu'nun küçük büyük, herkesin yüzünü güldüren en renkli yanı ise gökyüzünün rengarenk uçurtmalarla süslenmesi oldu.

Sokaklarda hemen hemen her köşe başında uçurtmalar satılırken, 7'den 70'e herkes uçurtma heyecanını yaşadı.

Tüm ülkede çocuklar ve büyükler, şehrin düzlük alanlarına ya da tepelere çıkarak rengarenk uçurtmalarını gökyüzü ile buluşturdu.

Un savaşları

Galaksidi kasabasında ise geleneksel un savaşları yapıldı

Bu küçük sahil kasabası, her yıl Temiz Pazartesi Yortusu'nda hem Galaksidi sakinlerini hem de kasabaya dışarıdan gelenleri müzik eşliğinde, geleneksel danslar ve çeşitli kültürel etkinliklerle buluşturdu.

Kökleri Bizans dönemine dayanan geleneksel un savaşına katılanlar, yüzlerini isle veya renkli boyalarla boyadı.

Yunan denizcilerin Bizans döneminde, Sicilya sahillerinde görüp, Galaksidi'ye taşıdığına inanılan bu gelenek, aynı zamanda 18'inci yüzyılda baharın gelmesiyle evlerinden ayrılan denizcileri yolcu etmek üzere düzenlenen bir eğlence olarak da biliniyor.

Bugün bir turizm faaliyeti olarak da görülen bu etkinlik için belediyenin dağıttığı un çuvalları kullanılıyor. Unun yanı sıra renkli boyaların da kullanıldığı bu eğlence, Temiz Pazartesi akşamı geç saatlere kadar sürüyor.

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