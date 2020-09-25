Euro
8.92
Dolar
7.67
BIST 100
1,124.17
Altın
1,863.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'da terör örgütü DHKP-C yanlıları polisle çatıştı

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ne yürümek isteyen terör örgütü DHKP-C yanlısı bir grup polisle çatıştı.

Tevfik Durul   | 25.09.2020
Yunanistan'da terör örgütü DHKP-C yanlıları polisle çatıştı

Atina

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'nın önünde toplanan yaklaşık 30 kişilik grup, ellerindeki pankartlarla Türkiye'de açlık grevi yapan avukatlara destek amacıyla gösteri düzenlemek istedi.

DHKP-C yanlısı sloganlar atan eylemciler, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ne yürümek isteyince çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle karşılaştı.

Polise bayrak sopalarıyla saldıran eylemciler göz yaşartıcı gazla dağıtıldı, bazı DHKP-C yanlıları gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzincan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içmek yasaklandı
Fransa'da son 24 saatte 15 bin 797 Kovid-19 vakası görüldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Virginia Valisi Northam Kovid-19'a yakalandı
İtalya'da son 24 saatte 1912 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Yunanistan'da terör örgütü DHKP-C yanlıları polisle çatıştı

Yunanistan'da terör örgütü DHKP-C yanlıları polisle çatıştı

Sudan'da İsrail ile normalleşme ve dini konulardaki reformlar protesto edildi

İsrail güçleri Batı Şeria'da AA serbest foto muhabirini yaraladı

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Mısır'daki göstericilerin taleplerine cevap verilmesi çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Mısır'daki göstericilerin taleplerine cevap verilmesi çağrısı
Mısırlı muhalif, halkı gösterilere devam etmeye çağırdı

Mısırlı muhalif, halkı gösterilere devam etmeye çağırdı

İsrail’de Kovid-19 karantinasına rağmen Netanyahu karıştı gösteriye binlerce kişi katıldı

İsrail’de Kovid-19 karantinasına rağmen Netanyahu karıştı gösteriye binlerce kişi katıldı