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Dünya

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçak düştü

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçak düştü, ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti.

Emre Gürkan Abay   | 25.09.2020
Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçak düştü

Moskova

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçağın düşmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait AN-26 tipi uçağın Harkov bölgesindeki askeri havalimanı civarında düştüğü bildirildi.

Uçakta 28 kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada, 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise arandığı ifade edildi. 

Bölgeye acil servis ekiplerinin gönderildiği kaydedildi. 

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yarın bölgeye gideceği bildirildi.

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