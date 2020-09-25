Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçak düştü
Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçak düştü, ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti.
Moskova
Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçağın düşmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna Acil Servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait AN-26 tipi uçağın Harkov bölgesindeki askeri havalimanı civarında düştüğü bildirildi.
Uçakta 28 kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada, 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise arandığı ifade edildi.
Bölgeye acil servis ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yarın bölgeye gideceği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.