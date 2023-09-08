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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çankırı Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜGVA 4. İl Olağan Genel Kurulu toplantısında konuşuyor.
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Dünya

Yunanistan'da sel nedeniyle can kaybı sayısı 10'a çıktı

Yunanistan'da başta Volos, Pilio, Larisa, Trikala ve Kardiça gibi iller olmak üzere Teselya Bölgesi'ni 5 Eylül'den bu yana etkisi altına alan şiddetli yağış ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Derya Gülnaz Özcan  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
Yunanistan'da sel nedeniyle can kaybı sayısı 10'a çıktı

Atina

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı açıklamada, özellikle Pinio nehrinin taşması sonucu çok sayıda köyün sular altında kaldığını ifade etti.

Kikilias, sel şartlarının kötüleşebileceğini belirterek, dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Salıdan beri sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini duyuran Kikilias, 4 kişinin de hala kayıp olduğunu aktardı.

Kikilias, bölgede 20 helikopterin arama kurtarma çalışmaları ve köylerde mahsur kalanlara yiyecek ve su dağıtmak için çalıştığını kaydetti.

Silahlı Kuvvetlerin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarında bölgeden 2 bine yakın kişi kurtarıldı.

Pinio Nehrinin taşması sonucu bölgede su yüksekliği 9 metreye ulaştı.

Bölgede sel tehlikesine karşı birçok köy tedbir amacıyla tahliye edildi.

Doğal Afetlerle Mücadele ve Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Efthimios Lekkas Yunan Devle Televizyonu ERT'e yaptığı açıklamada, selin ülkedeki tarımsal üretime vereceği hasarın 1 milyar avroyu aşabileceğini kaydetti.

Lekkas, sular altında kalan çok sayıda evin de artık kullanılamaz hale geldiğine dikkati çekti.

Bölgede su ve elektrik kesintileri devam ederken, Volos'un su ve kanalizasyon sisteminin selden aldığı büyük zarar nedeniyle vatandaşlar içme suyu sıkıntısı da yaşıyor.

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