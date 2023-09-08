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Dünya

Danimarka, Ukrayna'ya 10 "Leopard 1A5" tankı yolladı

Danimarka, AB Askeri Yardım Misyonu (EUMAM Ukrayna) kapsamında, Ukrayna’ya 10 adet "Leopard 1A5" tankı yolladı.

Irmak Akcan  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
Danimarka, Ukrayna'ya 10 "Leopard 1A5" tankı yolladı

Ankara

Danimarka Savunma Ordusunun (Forsvaret) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 10 adet "Leopard 1A5" tankının Ukrayna'ya gönderildiği, 10 adet daha gönderilmesi için hazırlıkların devam ettiği belirtildi.

Danimarka Ordu Komutanlarından Tuğgeneral Gunner Arpe Nielsen, söz konusu tankların Ukraynalılara "savunma muharebelerini kazanmasında yardımcı olacağını" kaydetti.

Danimarka Savunma Bakanı Vekili Troels Lund Poulsen da "Danimarka, Almanya ile Ukrayna'ya yaklaşık 100 tank gönderdi." bilgisini paylaştı.

Poulsen, yaşları sebebiyle bakım yapılması gereken tankların, Ukrayna'ya tedrici olarak teslim edileceğini, Ukrayna askerlerine bu tankları kullanmak için gerekli eğitimin sağlanacağını söyledi.

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, yaptığı yazılı açıklamada, tankların Alman savunma sanayisinde halen stokta bulunan A5 tipi yeniden üretilmiş tanklar olduğunu belirtmişti.

Ollongren, Hollanda’nın, Almanya ve Danimarka ile yaklaşık 100 Leopard-1 tankı satın alıp Ukrayna'ya teslim edeceğini bildirmişti.

Alman ordusu, 20 yıl önce hizmet dışı bırakmıştı

Leopard 1 ana muhabere tankı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alman ordusu için üretilen ilk ana muharebe tankı olma özelliği taşıyor.

Alman ordusu, Leopard 1 tanklarını 20 yıl önce hizmet dışı bırakmıştı ancak dünyanın farklı kıtalarındaki 9 ülke bugün hala bu tankı kullanıyor.

1965'ten 1980'lerin ortasına kadar 4 bin 700 adet üretilen tank yerini daha modern Leopard 2'lere bırakmıştı.

Almanya, 25 Ocak'ta Ukrayna'ya 14 adet Leopard 2 tankı sağlayacağını açıklamıştı.

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