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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kireçlik mevkisinde selde kaybolan Asel Balcan bebeği arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya

Yunanistan'da sağanak sonrası sel meydana geldi

Yunanistan'da etkili olan sağanak sonrası sel ve ani su baskınları meydana geldi.

Derya Gülnaz Özcan  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Yunanistan'da sağanak sonrası sel meydana geldi

Atina

Ülkenin Volos, Larisa ve Selanik şehirleri ile çevresinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yunanistan devlet televizyonu ERT'in haberine göre, Volos'ta hayvanlarını kurtarmaya çalışan 70 yaşındaki çiftçi, heyelanda yıkılan duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.

Sel sularına kapılan 42 yaşındaki bir kişi de arama kurtarma ekipleri tarafından aranıyor.

Bölgede selden kaynaklı onlarca ev ve iş yerlerinde hasar oluştu. Sivil koruma birimleri, cep telefonlarına ilettiği mesajda, bölge sakinlerinin mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

Yunanistan Meteoroloji Dairesi verilerine göre, "Daniel" olarak adlandırılan olumsuz hava koşulları bu hafta ülke genelinde etkili olacak.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias geçen hafta meteoroloji dairesinin uyarıları doğrultusunda bütün belediyelerin sel ve ani su baskınlarına karşı tedbirli olmalarını istemişti.

Kikilias, ormanlık alanların yandığı bölgelerde de sel tehlikesi ihtimaline karşı tedbirlerin arttırılmasını talep etmişti.

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