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Dünya

Yunanistan'da polisin ateşiyle ölen çocuk için düzenlenen eylemde olay çıktı

Yunanistan'da 5 Aralık'ta polisin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan ve bugün hayatını kaybeden 16 yaşındaki çocuk için başkent Atina'da düzenlenen eylemde olay çıktı.

Derya Gülnaz Özcan   | 14.12.2022
Yunanistan'da polisin ateşiyle ölen çocuk için düzenlenen eylemde olay çıktı

Atina

Hayatını kaybeden Roman kökenli Kostas Frangulis için Atina'nın merkezinde toplanan gruptakiler, Frangulis için adalet çağrısında bulundu, "Romanların hayatı değerlidir." şeklinde slogan attı.

Bir grup gösterici ile polis arasında yaşanan gerginlik sonucu, polis eylemcileri dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su kullandı. Olaylar sonucu çok sayıda kişi gözaltına alınırken bir eylemci yaralandı.

Frangulis için Selanik'in Kamara bölgesinde toplanan eylemciler de şehir merkezinde protesto yürüyüşü gerçekleştirerek polis şiddetine karşı slogan attı.

Atina'nın batısındaki Aspropirgos bölgesindeki Roman mahallesinde de tren yolu yakınında yakılan ateşler nedeniyle tren seferleri aksadı.

Polis ülke genelinde eylemlere karşı güvenlik önlemleri alırken Atina'da Romanların yaşadığı bölgelerdeki otobüs seferleri tedbir amacıyla askıya alındı.

Polis çocuğu, satın aldığı benzinin parasını ödemediği için takibe almıştı

Yunanistan'ın Selanik kentinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisin ateş açması sonucu 5 Aralık'ta başından ağır yaralanmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Yunan Polis Teşkilatından (ELAS) yapılan açıklamada, polisin çocuğu, satın aldığı benzinin parasını ödemeden ayrıldığı benzinlik çalışanının şikayeti üzerine takibe aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, polis takibinden kurtulmak için tehlikeli şekilde araç kullandığı ve uyarıları dikkate almadığı aktarılan çocuk, polisin iki el ateş açarak durdurmaya çalıştığı kaydedilmişti.

Bugün İpokrateio Hastanesinden yapılan açıklamada, 5 Aralık'tan bu yana tedavi gören çocuk bu sabah hayatını kaybetmişti.



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