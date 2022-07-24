Dolar
17.74
Euro
18.12
Altın
1,727.65
ETH/USDT
1,609.90
BTC/USDT
22,777.00
BIST 100
2,516.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor

Midilli Adası'nda dün başlayan orman yangınının kontrol altına alınamaması nedeniyle, Vrisa bölgesindeki yerleşim alanlarının tahliye edilmesine karar verildi.

Derya Gülnaz Özcan, Tevfik Durul   | 24.07.2022
Yunanistan'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor

Atina

Yunan basınındaki haberlere göre, tedbir amacıyla çok sayıda ev ve turistik konaklama tesisi tahliye edildi.

Ormanlık alanda başlayan yangın, yön değiştiren rüzgarın etkisiyle yerleşim alanına sıçradı.

Havadan ve karadan devam eden yangın söndürme çalışmalarına Yunan Silahlı Kuvvetleri ve Polis Gücünün yanı sıra gönüllü vatandaşlar da destek verdi.

Yangının sahile ulaşması nedeniyle Sahil Güvenlik Birimleri dokuz kişinin bölgeden uzaklaştırılmasını sağladı.

Yangın söndürme çalışmalarında hafif yaralanan bir itfaiye görevlisi de dün Ada'daki Sağlık Merkezinde tedavi altına alınmıştı.

Meriç'teki yangın devam ediyor

Meriç yakınlarındaki Sofulu beldesindeki yangın, dördüncü gününde de kontrol altına alınamadı.

Yangın alanına yakın yerleşim bölgeleri tahliye edildi.

Alevlerin sürekli yön değiştirmesi ve söndürülen bölgelerdeki yangının tekrar şiddetlenmesi çalışmaları güçleştiriyor.

Yangın, Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde belirlenmiş bir doğal çevre koruma ağı Natura 2000'e dahil olan Dadia Ormanı Mili Parkı'na sıçramıştı.

Korinthos'ta yangın

Yunanistan'ın Korinthos Kanalı yakınlarındaki Katakali bölgesinde de yangın çıktı. Ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri karadan müdahale ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya' paylaşımı
Rasim Özdenören son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ebru Gündeş'e taziye telefonu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, Yunanistan'ın Türk Azınlığa ayrımcılığını rakamlarla gösterdi

Benzer haberler

Fransa’da Gironde'deki yangınlar 12. gününde halen sürüyor

Fransa’da Gironde'deki yangınlar 12. gününde halen sürüyor

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, Yunanistan'ın Türk Azınlığa ayrımcılığını rakamlarla gösterdi

Çanakkale'de kaza yapan araçta başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Yunanistan'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor

Yunanistan'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mübadeleyle Türkiye'ye gelen ailesinin emanetlerine gözü gibi bakıyor

Mübadeleyle Türkiye'ye gelen ailesinin emanetlerine gözü gibi bakıyor