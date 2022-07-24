Dolar
17.74
Euro
18.12
Altın
1,727.65
ETH/USDT
1,604.30
BTC/USDT
22,793.00
BIST 100
2,516.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
logo
Dünya

İsrail'in Filistinlilere yönelik "idari tutukluluk" politikası Gazze'de protesto edildi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Safiye Karabacak   | 24.07.2022
İsrail'in Filistinlilere yönelik "idari tutukluluk" politikası Gazze'de protesto edildi

Gazze

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) tarafından Gazze'deki Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC) binası önünde düzenlenen gösteriye katılan Filistinliler, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasının sona ermesini talep eden afişler açtı.

FHKC'nin Merkez Komite üyelerinden Avad es-Sultan, FHKC'ye bağlı 45 tutuklunun idari tutukluluk uygulamasını protesto ederek açlık grevi yapan Halil Avavde ve Raid Reyyan isimli Filistinli tutuklulara destek için açlık grevine girdiğini belirtti.

Sultan, "Reyyan ve Avavde'nin ciddi sağlık sorunları olduğunu ve içlerinden birinin ölümle karşı karşıya kalabileceğini" söyledi.

Tutukluların hayatlarını tehdit eden ciddi riskler bulunduğunu ve acilen harekete geçilmesi gerektiğini aktaran Sultan, İsrail'in baskıcı önlemlerle tutukluları sürekli olarak hedef almasını "iradelerini kırmaya yönelik başarısız bir girişim" olarak değerlendirdi.

Filistinli tutukluların sağlık durumlarının kötüleşmesinden, hasta ve yaşlı mahkumların çektiği sıkıntılardan tamamen İsrail'in sorumlu olduğuna vurgu yapan Sultan, Filistinlileri, idari tutukluluğu reddeden ve açlık grevinde olan Filistinli tutuklularla dayanışma etkinliklere geniş çapta katılmaya çağırdı.

Filistin Esirler Cemiyeti, dün Reyyan ve Avavde'ye destek için onlarca Filistinli tutuklunun açlık grevine başladığını duyurmuştu.

Filistinli tutuklu Raid Reyyan (27), idari tutukluluk uygulamasını protesto için 109 gündür açlık grevinde. Filistinli tutuklu Halil Avavde ise 21 Haziran'da idari tutukluluğunun kaldırılması teminatına karşılık 111 gündür sürdürdüğü açlık grevini sonlandırmış ancak 2 Temmuz'da yeniden açlık grevine başlamıştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözeceğiz
İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya belgeselini paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya' paylaşımı: Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun
Rasim Özdenören son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

İsrail'in Filistinlilere yönelik "idari tutukluluk" politikası Gazze'de protesto edildi

İsrail'in Filistinlilere yönelik "idari tutukluluk" politikası Gazze'de protesto edildi

İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail'de yaklaşan seçimler Netanyahu'nun siyasi geleceğini belirleyecek

AB: Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimlerindeki yeni konut sayısı iki kat arttı

AB: Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimlerindeki yeni konut sayısı iki kat arttı
İsrail Başbakanı Lapid'in 1948'den sonra el konulan Filistinli iş adamına ait villaya taşınması tartışılıyor

İsrail Başbakanı Lapid'in 1948'den sonra el konulan Filistinli iş adamına ait villaya taşınması tartışılıyor
İsrail'den Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı

İsrail'den Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı