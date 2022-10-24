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Dünya

Yunanistan'da öğrenciler daha iyi eğitim talebiyle eylem yaptı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir grup öğrenci, eğitim şartlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Derya Gülnaz Özcan   | 24.10.2022
Yunanistan'da öğrenciler daha iyi eğitim talebiyle eylem yaptı

Atina

Sintagma Meydanı'nda toplanan öğrencilere, eğitmenler de destek verdi.

Öğrenciler, eylemde, ücretsiz ek ders, kantinlerdeki fiyatların düşürülmesi, üniversite öğrencilerine aylık 300 avro barınma yardımı yapılması ve üniversitelerdeki polis varlığının sona erdirilmesi gibi taleplerini dile getirdi.

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