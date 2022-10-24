Yunanistan'da öğrenciler daha iyi eğitim talebiyle eylem yaptı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir grup öğrenci, eğitim şartlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.
Atina
Sintagma Meydanı'nda toplanan öğrencilere, eğitmenler de destek verdi.
Öğrenciler, eylemde, ücretsiz ek ders, kantinlerdeki fiyatların düşürülmesi, üniversite öğrencilerine aylık 300 avro barınma yardımı yapılması ve üniversitelerdeki polis varlığının sona erdirilmesi gibi taleplerini dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.