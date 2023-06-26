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Dünya

Yunanistan'da Miçotakis yeniden başbakan oldu

Yunanistan'da, Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, yemin ederek Başbakanlık görevine başladı.

Derya Gülnaz Özcan  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Yunanistan'da Miçotakis yeniden başbakan oldu

Atina

Yunanistan'da, Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, yemin ederek Başbakanlık görevine başladı.

​​​​​​​Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun huzurunda yemin eden Miçotakis, bir aylık aradan sonra tekrar Başbakan oldu.

Cumhurbaşkanlığında yapılan yemin törenine, Miçotakis'in eşi, çocukları ve aralarında eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni'nin de bulunduğu kardeşleri katıldı.

Törenin ardından Başbakanlığa geçen Miçotakis, burada görevi geçici hükümetin Başbakanı Yannis Sarmas'tan devraldı.

Yeni kabinenin ise saat 17.00'de açıklanması öngörülüyor.

Dünkü genel seçimlerde, Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 40,55 oy alarak 300 sandalyeli meclise 158 milletvekili göndermeye hak kazanmıştı.

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