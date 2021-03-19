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Dünya, Koronavirüs

Yunanistan'da Kovid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor

Kovid-19 vakalarının artışta olduğu Yunanistan'da, yarından itibaren önlemlerin kısmen gevşetileceği açıklandı. Hafta sonları yürürlükte olan 05.00-19.00 arasındaki sokağa çıkma yasağı yarından itibaren 21.00'de başlayacak.

Ayhan Mehmet   | 19.03.2021
Yunanistan'da Kovid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor

Atina

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artışta olduğu Yunanistan'da, yarından itibaren önlemlerin kısmen gevşetileceği duyurularak, bazı işletmelerin yeniden açılacağı bildirildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, düzenlediği basın toplantısında, hafta sonları yürürlükte olan 05.00-19.00 arasındaki sokağa çıkma yasağının yarından itibaren 21.00'de başlayacağını belirtti.

Pazartesi gününden itibaren kuaför, estetik merkezleri, arkeolojik alanlar ve parkların açılacağını ifade eden Hardalias, amatör balıkçılık için uygulanan yasağın da kalktığını belirtti.

Koronavirüsle mücadelede testlerin önemini vurgulayan Hardalias, nisandan itibaren her vatandaşa ücretsiz olarak haftada bir evde uygulanabilen Kovid-19 hızlı test kiti sağlanacağını söyledi.

Ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 64 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 785 yeni vakanın kaydedildiği ülkede yoğun bakımdaki hastaların sayısı ise 649 oldu.

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