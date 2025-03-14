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Dünya

Yunanistan'da kabine değişikliği yapıldı

Yunanistan'da çok sayıda bakan ve bakan yardımcılığı görevi için yeni isimler belirlendi.

Derya Gülnaz Özcan  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Yunanistan'da kabine değişikliği yapıldı

Atina

Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, yaptığı açıklamada yeni bakan ve bakan yardımcılarının isimlerini duyurdu.

Buna göre yeni Milli Ekonomi ve Maliye Bakanı Kiryakos Pierakakis, yeni Eğitim, Din ve Spor Bakanı Sofia Zaharaki oldu.

Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığını Hristos Dimas üstlendi.

Çevre ve Enerji Bakanlığına Stavros Papastavru, Göç ve İltica Bakanlığına Makis Voridis getirildi.

Yeni Toplumsal Birlik ve Aile Bakanı Domna Mihailidu, Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Vasilis Kikilias oldu.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı görevini Yannis Kefaloyannis üstlendi, Akis Skerços yeni Devlet Bakanı olarak kabinedeki yerini aldı.

Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları değişmedi ancak üç dışişleri bakan yardımcısından biri ve savunma bakan yardımcısında değişikliğe gidildi.

Bazı isimler, bakanlıklar arasında yer değiştirirken bazı bakanlık ve bakan yardımcılığı görevlerine ise yeni isimler getirildi.

Yeni kabine üyeleri, yarın yerel saatle 11.00'de yemin ederek göreve başlayacak. Yemin töreninin ardından yeni bakanlar kurulu, ilk toplantısını yapacak.

Hükümet, son aylarda sık sık düzenlenen eylemlerde iki yıl önce 57 kişinin öldüğü tren kazası ve artan hayat pahalılığı nedeniyle eleştirilmişti.

Parlamentodaki 4 muhalefet partisi, 5 Mart'ta hükümete karşı güvensizlik önergesi sunmuş, 7 Mart'ta parlamentoda yapılan oylamada hükümet, iktidar partisi milletvekillerinin desteğiyle güvenoyu alarak yoluna devam etmişti.

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