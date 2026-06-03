[1/13] Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire Limanı'na yanaşan ve İsrailli turistleri taşıyan "Crown Iris" kruvaziyer, Filistin destekçisi gruplar tarafından protesto edildi.
[2/13] Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire Limanı'na yanaşan ve İsrailli turistleri taşıyan "Crown Iris" kruvaziyer, Filistin destekçisi gruplar tarafından protesto edildi.
[3/13] Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire Limanı'na yanaşan ve İsrailli turistleri taşıyan "Crown Iris" kruvaziyer, Filistin destekçisi gruplar tarafından protesto edildi.
[4/13] Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire Limanı'na yanaşan ve İsrailli turistleri taşıyan "Crown Iris" kruvaziyer, Filistin destekçisi gruplar tarafından protesto edildi.
[5/13] Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire Limanı'na yanaşan ve İsrailli turistleri taşıyan "Crown Iris" kruvaziyer, Filistin destekçisi gruplar tarafından protesto edildi.
[6/13] Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire Limanı'na yanaşan ve İsrailli turistleri taşıyan "Crown Iris" kruvaziyer, Filistin destekçisi gruplar tarafından protesto edildi.
[7/13] Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire Limanı'na yanaşan ve İsrailli turistleri taşıyan "Crown Iris" kruvaziyer, Filistin destekçisi gruplar tarafından protesto edildi.
[8/13] Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire Limanı'na yanaşan ve İsrailli turistleri taşıyan "Crown Iris" kruvaziyer, Filistin destekçisi gruplar tarafından protesto edildi.
[9/13] Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire Limanı'na yanaşan ve İsrailli turistleri taşıyan "Crown Iris" kruvaziyer, Filistin destekçisi gruplar tarafından protesto edildi.
[10/13] Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire Limanı'na yanaşan ve İsrailli turistleri taşıyan "Crown Iris" kruvaziyer, Filistin destekçisi gruplar tarafından protesto edildi.
[11/13] Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire Limanı'na yanaşan ve İsrailli turistleri taşıyan "Crown Iris" kruvaziyer, Filistin destekçisi gruplar tarafından protesto edildi.
[12/13] Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire Limanı'na yanaşan ve İsrailli turistleri taşıyan "Crown Iris" kruvaziyer, Filistin destekçisi gruplar tarafından protesto edildi.
[13/13] Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire Limanı'na yanaşan ve İsrailli turistleri taşıyan "Crown Iris" kruvaziyer, Filistin destekçisi gruplar tarafından protesto edildi.