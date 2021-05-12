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Dünya

Yunanistan'da İsrail karşıtı göstericilere polis müdahale etti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da polis, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere müdahale etti.

Ayhan Mehmet   | 12.05.2021
Yunanistan'da İsrail karşıtı göstericilere polis müdahale etti Fotoğraf: Ayhan Mehmet / AA

Atina

Yüzlerce gösterici, çeşitli sol grupların çağrısıyla İsrail'in Atina Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Ellerinde Filistin bayraklarıyla Büyükelçilik binasına yaklaşmak isteyen protestoculara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

"Filistin'e özgürlük", "Terörist İsrail", "Kazanacağız" şeklinde sloganlar atan göstericiler, saldırıların durdurulmasını istedi. Göstericiler, Yunanistan hükümetinin İsrail ile ilişkilerinin kesilmesini talep etti.

Gazze ve Kudüs'teki gerginlik

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin zorunlu tahliyesi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk 56 Filistinli şehit oldu, 320 kişi yaralandı.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu.

İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 6 kişinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirdi.

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