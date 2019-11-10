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Dünya

Yunanistan'da düzensiz göçmenlere 'domuz etli' protesto

Yunanistan'da kendilerini "Birleşik Makedonlar" olarak adlandıran bir grup, Selanik'teki Diavata göçmen kampı yakınlarında "yasa dışı göçe karşı bol domuz eti ve alkol" sloganıyla bir araya geldi.

Ayhan Mehmet   | 10.11.2019
Yunanistan'da düzensiz göçmenlere 'domuz etli' protesto Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Selanik

Yunanistan'da, Selanik'teki Diavata göçmen kampına  2 kilometre mesafede yanlarında getirdikleri domuz eti ve şarapları tüketen grubun dağıttığı bildiride, "Ülkemizin İslamlaşmasına izin vermeyeceğiz. Bizim kültürümüz farklı." ifadeleri yer aldı.

"Yasa dışı göçe karşı bol domuz eti ve alkol" sloganıyla toplanan ve Yunan bayrakları taşıyan grubun gösterisi yaklaşık iki saat sürdü.

Irkçılık karşıtı gösteri de düzenlendi

Öte yandan kamp yakınlarında başka bir noktada da ırkçılık karşıtı gösteri yapıldı. Polis, iki grup arasında gerginlik yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Yaklaşık bir hafta önce sosyal medya üzerinden örgütlenen grubun, ülkedeki göçmenlere karşı domuz etli ve alkollü protesto gösterisi düzenleyeceğini açıklaması, parlamentoda SYRIZA Milletvekili Hristos Giannoulis'in sert tepkisine neden olmuştu.

Giannoulis, parlamentoda Ceza Kanunu'ndaki değişikliklerin konuşulduğu sırada söz alarak gösteriyi "sadistçe hareket ve vahşilik" şeklinde nitelendirmişti.

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