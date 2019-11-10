Euro
6.35
Dolar
5.76
BIST 100
103,316.50
Altın
1,459.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak'taki protestolarda 319 gösterici öldü

Irak'ta bir aydan uzun süredir devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, 319 gösterici hayatını kaybetti, 15 bin gösterici de yaralandı.

İdris Okuducu   | 10.11.2019
Irak'taki protestolarda 319 gösterici öldü

Bağdat

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonunca yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana ülkede devam eden gösterilerde, hayatını kaybeden göstericilerin sayısının 319'a, yaralıların da 15 bine ulaştığı ifade edildi.

Uluslararası Af Örgütü, Iraklı yetkililere, göstericilere karşı ölümcül güç kullanılmasına son verilmesi çağrısı yapmıştı. 

Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD kendisiyle savaşıyor
Nil sorunu: Eski aktörler, yeni arabuluculuk girişimleri
Irak ve Lübnan'da mezhepçi/etnik siyaset tıkandı
Malumun ilamı: 'The Great Hack'
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi

Benzer haberler

Irak'taki protestolarda 319 gösterici öldü

Irak'taki protestolarda 319 gösterici öldü