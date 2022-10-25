Dolar
18.61
Euro
18.34
Altın
1,641.25
ETH/USDT
1,344.40
BTC/USDT
19,298.00
BIST 100
3,998.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Parçalı güneş tutulması gözlemleniyor - İstanbul Parçalı güneş tutulması gözlemleniyor - Ankara Parçalı güneş tutulması, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nden gözlemleniyor
logo
Dünya

Yunanistan'da deniz yolları çalışanları grevde

Yunanistan'da deniz yolları çalışanları 24 saatlik greve gitti.

Derya Gülnaz Özcan   | 25.10.2022
Yunanistan'da deniz yolları çalışanları grevde

Atina

Yunanistan Denizciler Federasyonunun (PNO) çağrısı ile bir günlük greve giden işçiler, Pire'deki Karaiskaki Meydanı'nda eylem yaptı.

İşçiler, eylemde, toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi ve maaş artışına yönelik taleplerini dile getirdi.

Gemiler limanlarda demirli kalırken, seyahat şirketleri planlanmış seferleri erteledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıda yeni hedef ve uygulamalar belirlendi
Bakan Akar: (Kimyasal silah iddiası) Ne zaman terör örgütü çöküş sürecine girdi, karalama yoluna gitmeye çalıştılar
MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' videosu
2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
Otomobilin skutere çarptığı kazada ölen gencin ailesi başka acılar yaşanmasın istiyor

Benzer haberler

Yunanistan'da deniz yolları çalışanları grevde

Yunanistan'da deniz yolları çalışanları grevde

Yunanistan’da artan enerji fiyatları ve alternatif çözüm arayışı

Yunanistan'da öğrenciler daha iyi eğitim talebiyle eylem yaptı

Lufthansa İsviçre birimi, grev planlayan pilotlarla anlaşmaya vardı

Lufthansa İsviçre birimi, grev planlayan pilotlarla anlaşmaya vardı
Yunanistan, Rodos Adası'ndaki Müslüman Türklerin manevi merkezini müzik fakültesine dönüştürdü

Yunanistan, Rodos Adası'ndaki Müslüman Türklerin manevi merkezini müzik fakültesine dönüştürdü
Yunanistan'da eğitim alan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'li terörist tutuklandı

Yunanistan'da eğitim alan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'li terörist tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet