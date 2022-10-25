Yunanistan'da deniz yolları çalışanları grevde
Yunanistan'da deniz yolları çalışanları 24 saatlik greve gitti.
Atina
Yunanistan Denizciler Federasyonunun (PNO) çağrısı ile bir günlük greve giden işçiler, Pire'deki Karaiskaki Meydanı'nda eylem yaptı.
İşçiler, eylemde, toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi ve maaş artışına yönelik taleplerini dile getirdi.
Gemiler limanlarda demirli kalırken, seyahat şirketleri planlanmış seferleri erteledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.