Yunanistan'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Yunanistan'ın Serez kentinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Gümülcine
Yunan basınındaki haberlere göre yerel saatle 13.00'te Nea Amfipoli bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevlere 50 itfaiye ekibi, 16 araç ve 2 uçakla müdahalede bulunulduğu bildirildi.
Çıkış sebebi araştırılan yangının yerleşim birimlerini tehdit etmediği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.