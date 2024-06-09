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Dünya

Yunanistan'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Yunanistan'ın Serez kentinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Ayhan Mehmet  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
Yunanistan'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Gümülcine

Yunan basınındaki haberlere göre yerel saatle 13.00'te Nea Amfipoli bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevlere 50 itfaiye ekibi, 16 araç ve 2 uçakla müdahalede bulunulduğu bildirildi.

Çıkış sebebi araştırılan yangının yerleşim birimlerini tehdit etmediği belirtildi.

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