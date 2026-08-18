Yunanistan'ın Eğriboz, Korfu ve Salamina adaları, Mandra Eidillias civarı ile Thiva, Meriç ve Volos illerinde orman yangınları çıktığı belirtildi.

Yunanistan'da birçok farklı noktada orman yangınları çıktı Yunanistan'ın Eğriboz, Korfu ve Salamina adaları, Mandra Eidillias civarı ile Thiva, Meriç ve Volos illerinde orman yangınları çıktığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Eğriboz Adası'ndaki Komito Karisto bölgesindeki ve Meriç ilinin Kumarlı Köyü'ndeki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Her iki yangına da hem havadan hem de karadan müdahale başlatıldı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı dün yaptığı açıklamada, 24 saatte 41 ormanlık alanda ve tarım arazisinde yangın çıktığını duyurmuştu.

Korfu Adası'nda ve Thiva ilinde orman yangını çıktı

Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki Korfu Adası'nda ve Viotia Bölgesi'ndeki Thiva ilinde orman yangını çıktığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Korfu Adası'nın Templani bölgesindeki ve Thiva'daki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Bugün Eğriboz Adası'ndaki Komito Karisto bölgesindeki ve Meriç ilinin Kumarlı köyündeki ormanlık alanlarda da yangın çıkmıştı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, dün yaptığı açıklamada, son 24 saatte 41 ormanlık alanda ve tarım arazisinde yangın çıktığını duyurmuştu.

Volos ili ve Salamina Adası'nda orman yangınları çıktı

Yunanistan'ın Volos ili, Attika Bölgesi'ndeki Mandra Eidillias civarı ve Salamina Adası'nda orman yangınları başladığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Salamina Adası'nın Profiti İlia bölgesinde ve başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attika Bölgesi'nin Mandra dolaylarında ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Volos ilinin Aivaliotika ve Soros bölgelerinde de neredeyse eş zamanlı orman yangınları çıktı.

Tüm yangınlara karadan ve havadan müdahale başlatıldı.