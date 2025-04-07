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Dünya

Yunanistan'da bazı bölgelerde kar etkili oldu

Yunanistan'da nisan ayı için "olağan dışı" kabul edilen soğuk hava dalgasının Florina'da şehir merkezinde yol açtığı kar yağışı, Batı Trakya'da da yüksek kesimlerde etkili oldu.

Ayhan Mehmet  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Yunanistan'da bazı bölgelerde kar etkili oldu Fotoğraf:Ayhan Mehmet/AA

Gümülcine

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisine giren ülkede, sıcaklıklar hissedilir derecede düşmeye başladı.

Özellikle Florina'da şehir merkezine kadar ulaşan kar yağışı, Batı Trakya'da ise daha çok yüksek rakımlı bölgelerde kendini gösterdi.

Yer yer yoğun sisin de etkili olduğu bölgelerde, sürücülerden dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Soğuk hava dalgasının 10 Nisan'a kadar etkili olması beklendiğini belirten uzmanlar, gelecek üç gün boyunca don olaylarının görülebileceği ve özellikle sabah saatlerinde riskin daha yüksek olacağı konusunda uyardı.





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